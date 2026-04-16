結婚を先延ばしにする“貯金ゼロ”30歳彼氏に彼女が本音「産むタイミングを選ぶ権利はある」
ABEMAは、オリジナル結婚決断リアリティ番組『さよならプロポーズ via オーストラリア』の第6話を、16日午後9時より放送する。
【番組カット 】相談に乗るゆきぽよ
同シリーズは、恋人として付き合いを続けているもののなかなか結婚に踏み切れないカップルが、7日間の海外旅行を経て、最終日に“結婚”か“別れ”のどちらかを必ず決断しなければならない、最も切なく愛にあふれた結婚決断リアリティ番組。近年結婚に対する価値観が多様化する中、“結婚”または“別れ”に向き合うカップルから垣間見えるリアルなすれ違いや本音をのぞき見し、その成長や決断を見守る。
最新作『さよならプロポーズ viaオーストラリア』では、壮大な自然と開放感あふれるオーストラリアを舞台に、シリーズ最多となる3組のカップルが参加。新シーズンに登場するのは、パートナーにも自立を求める外資系IT会社勤務の29歳彼氏・ナオキと、将来的に専業主婦を希望している28歳彼女・リノ、二度の離婚を経験し結婚願望をなくした会社経営者の39歳彼氏・ケンシと、過去の行動で彼を信じられなくなった31歳彼女・サチエ、結婚に踏み切れない30歳彼氏・ユウキと、30歳までに結婚したいという願望を持つ29歳彼女・ルナの3組のカップル。
スタジオ見届け人は、さや香・新山とヒコロヒー、藤本美貴、桜田通、ゆうちゃみが務める。
第7話では、結婚に踏み切れない30歳彼氏・ユウキと、30歳までに結婚したいという願望を持つ29歳彼女・ルナの間に横たわる「結婚と出産のタイミング」をめぐる話し合いの模様が描かれる。
決断を目前に控えた旅も残り2日。海に浮かぶ船上のレストランでディナーを楽しむ2人は、ユウキが掲げる「35歳で結婚できるのが理想」というビジョンについて正面から向き合う。ルナは「子どもを産むタイミングは譲れない」「こっちにも産むタイミングを選ぶ権利はある」と、女性ならではの出産に伴う身体的負担や、切実な本音をストレートにぶつける。
対するユウキは、今後起業して独立を目指す上で「家族を養えるかどうか不安」と、結婚を先延ばしにしてしまう最大の理由である“収入面への不安”を赤裸々に告白する。果たして、収入面での不安を抱えるユウキと、出産のタイミングを重視するルナは、お互いの価値観のズレを埋め、結婚という決断へと歩み寄ることができるのか。
また、2度の離婚を経験し次こそは絶対に失敗したくない39歳彼氏・ケンシと、過去のトラウマから彼を信じきれなくなっている31歳彼女・サチエのカップル。第6話では、サチエが2人の共通の友人であるタレント・ゆきぽよにケンシとの関係を相談し、シンプルかつ愛情たっぷりの解決策を提案されていた。「ギャルあるあるの仲直り方法」とゆうちゃみ納得の“仲直りの方法”とは。そして、その後のケンシとサチエの仲は…。
【番組カット 】相談に乗るゆきぽよ
同シリーズは、恋人として付き合いを続けているもののなかなか結婚に踏み切れないカップルが、7日間の海外旅行を経て、最終日に“結婚”か“別れ”のどちらかを必ず決断しなければならない、最も切なく愛にあふれた結婚決断リアリティ番組。近年結婚に対する価値観が多様化する中、“結婚”または“別れ”に向き合うカップルから垣間見えるリアルなすれ違いや本音をのぞき見し、その成長や決断を見守る。
スタジオ見届け人は、さや香・新山とヒコロヒー、藤本美貴、桜田通、ゆうちゃみが務める。
第7話では、結婚に踏み切れない30歳彼氏・ユウキと、30歳までに結婚したいという願望を持つ29歳彼女・ルナの間に横たわる「結婚と出産のタイミング」をめぐる話し合いの模様が描かれる。
決断を目前に控えた旅も残り2日。海に浮かぶ船上のレストランでディナーを楽しむ2人は、ユウキが掲げる「35歳で結婚できるのが理想」というビジョンについて正面から向き合う。ルナは「子どもを産むタイミングは譲れない」「こっちにも産むタイミングを選ぶ権利はある」と、女性ならではの出産に伴う身体的負担や、切実な本音をストレートにぶつける。
対するユウキは、今後起業して独立を目指す上で「家族を養えるかどうか不安」と、結婚を先延ばしにしてしまう最大の理由である“収入面への不安”を赤裸々に告白する。果たして、収入面での不安を抱えるユウキと、出産のタイミングを重視するルナは、お互いの価値観のズレを埋め、結婚という決断へと歩み寄ることができるのか。
また、2度の離婚を経験し次こそは絶対に失敗したくない39歳彼氏・ケンシと、過去のトラウマから彼を信じきれなくなっている31歳彼女・サチエのカップル。第6話では、サチエが2人の共通の友人であるタレント・ゆきぽよにケンシとの関係を相談し、シンプルかつ愛情たっぷりの解決策を提案されていた。「ギャルあるあるの仲直り方法」とゆうちゃみ納得の“仲直りの方法”とは。そして、その後のケンシとサチエの仲は…。