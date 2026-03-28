3月27日、雑誌『anan』の公式Xが更新され、お笑いコンビ「さや香」新山の肉体改造ショットが公開された。その激変ぶりに、ネット上では驚きの声が相次いでいる。「新山さんはこの日、上半身裸で登場。両手をジーンズのポケットに軽く入れ、やさしい笑みを浮かべています。腹筋はくっきり割れ、引き締まった体が印象的です」普段はメガネ姿が印象的だが、この日は外し、より自然な表情を見せている。教育大出身らしい分析力を生