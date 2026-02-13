日本野菜ソムリエ協会がこのほど「第4回全国いちご選手権」を開催し、過去最多となる432品のエントリーの中から栃木県真岡市の生産者「まりちゃんちのいちご畑」による「とちあいか」を最高金賞として選出した。東京と大阪の2会場で野菜ソムリエが評価者となり、産地、品種、生産者などの情報をすべて伏せたブラインドで味を審査した。1位は濃い甘さや香り、食感を高く評価1位となった「まりちゃんちのいちご畑」の「とちあいか」