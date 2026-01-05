千鳥がMCを務めるバラエティ『チャンスの時間』（ABEMA SPECIALチャンネル）。1月4日（日）の同番組では、さや香・新山が受けた“まさかのオファー”を明かす場面があった。©AbemaTV,Inc.今回は、リンダカラー∞のりなぴっぴが悩める芸能人たちをタロットで占う企画「バシッと言っちゃうかもよ りなぴっぴの館 2026年芸能界大予言SP」が開催された。相談者には、とろサーモンの久保田かずのぶ、さや香、レインボーの3組が登場