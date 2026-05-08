5月7日放送のABEMAオリジナル恋愛番組『さよならプロポーズ via オーストラリア』第10話のスタジオトークで、お笑いコンビ・さや香の新山が妻とのリアルな夫婦喧嘩について赤裸々に明かした。【映像】“リアルすぎる大喧嘩”の一部始終番組終盤、視聴者からの「同棲せずに結婚ってありだと思いますか」という相談をきっかけに、話題は「結婚前に確認しておいたほうがいいこと」へ。弘中綾香アナウンサーが「意外と連絡の頻度みたい