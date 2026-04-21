テレビ朝日系「ＭＥＧＵＭＩママのいるＢａｒ」が２０日に放送された。この日は、さや香・新山がゲスト出演。美容についてＭＥＧＵＭＩに質問した。新山は「日焼け止めとかも、今まで生きてきて、ほとんど付けてないんですよ。だから、だいぶとズボラというか…。極度の面倒くさがりなんで。この１個だけは何かやっといたら？っていうのを知りたいっていうのはあります」と話した。ＭＥＧＵＭＩは「週に１回ぐらい、泥パッ