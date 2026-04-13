さや香の新山が桜花賞的中を報告中央競馬の3歳牝馬クラシック第1戦・G1桜花賞（芝1600メートル）が12日、阪神競馬場で行われた。松山弘平騎手騎乗の1番人気スターアニス（高野）が中団から差し切り、G1連勝を飾った。2着は5番人気のギャラボーグ（杉山晴）、3着は12番人気のジッピーチューン（林）で、3連単は8万2710円だったが、この馬券を的中した芸人の買い目に驚きが相次いでいる。G1阪神JFの1、2着がそのまま入線した一方