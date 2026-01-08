1月7日、バラエティ番組『ラヴィット！』（TBS系）が放送され、お笑いコンビ「さや香」の石井が出演した。年末特番『SASUKE2025〜第43回大会〜』（TBS系）の出演シーンが全カットされたことが明らかになり、同情を集めている。2025年の『SASUKE』は12月24日と25日の2日間にわたって放送され、さまざまな挑戦者が奮闘する姿が反響を呼んだ。「石井さんは『運動神経には自信があったので、ずっと夢だったSASUKEに初めて出演させ