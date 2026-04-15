千鳥・大悟“危ない東京飲み会”の詳細暴露「ホンマにあるよ」 “上京芸人”に見極め方を助言「いつの間にか知らんセクシー女優を…」
お笑いコンビ・千鳥の大悟（46）が、13日深夜放送の日本テレビ系バラエティー『大悟の芸人領収書』（毎週月曜 後11：59）に出演。「怪しい飲み会」について
【動画】「いつの間にか知らんセクシー女優を…」“上京芸人”に厳しい現実を突きつける千鳥・大悟
この日は、今年4月に拠点を大阪から東京に移したばかりのダブルヒガシとカベポスター、昨春に上京したからし蓮根の3組をゲストに迎え「芸人状況物語2026」と題して展開した。
カベポスターの永見大吾は、上京について「いろいろ不安ですね。（自分が）変わってしまうんじゃないか。東京に揉まれて…」と芸ではなく、東京の生活に自信がないと告白。続けて「自分がないと思ってるんですよ、自我みたいなものが。なので、付き合う人たちによって変わっちゃうんじゃないかなと思って。一番心配なのが、お酒好きなんで飲み会とかよく行くんですけど、“怪しい飲み会”に、もし参加しちゃったらどうしよう…」と不安を吐露すると、大悟は「あるよ。ホンマにあるよ」と即答。
永見が「ホンマにあるんですか？」と驚くと、大悟は「最初はちょっとした知り合いの芸人とかに呼ばれて行ったら、そいつが『知ってる役者呼んでいい？』みたいな。でもそいつの名前は聞いたことあるから『ああ、いいよ』みたいな感じで飲み始めるやん。そこまでは普通の流れやん。友達の幅が広がってるいい飲み会。ほなそいつ（役者）が、なんか知らん人を呼び出したりする。ほんなら他のテーブルのやつがそいつ（役者）と知り合いやったりするやん。いつの間にか、知らんAV（セクシー）女優を知らん社長が連れてるやんみたいな感じに」と“怪しい飲み会”の実態を事細かく説明。
永見が「それ早めに見極められたりしないですか？」と聞くと、大悟は両手を広げながら、膝を使って揺れるアクションをしながら、「ワシは『大悟さん、ちょっといいですか。ちょっとこの人紹介したいんです』って。これ（膝で揺れるアクション）するヤツのおる飲み会。これしてくるヤツがいる飲み会にはあんま行かん方がええ」とアドバイスした。
【動画】「いつの間にか知らんセクシー女優を…」“上京芸人”に厳しい現実を突きつける千鳥・大悟
この日は、今年4月に拠点を大阪から東京に移したばかりのダブルヒガシとカベポスター、昨春に上京したからし蓮根の3組をゲストに迎え「芸人状況物語2026」と題して展開した。
カベポスターの永見大吾は、上京について「いろいろ不安ですね。（自分が）変わってしまうんじゃないか。東京に揉まれて…」と芸ではなく、東京の生活に自信がないと告白。続けて「自分がないと思ってるんですよ、自我みたいなものが。なので、付き合う人たちによって変わっちゃうんじゃないかなと思って。一番心配なのが、お酒好きなんで飲み会とかよく行くんですけど、“怪しい飲み会”に、もし参加しちゃったらどうしよう…」と不安を吐露すると、大悟は「あるよ。ホンマにあるよ」と即答。
永見が「それ早めに見極められたりしないですか？」と聞くと、大悟は両手を広げながら、膝を使って揺れるアクションをしながら、「ワシは『大悟さん、ちょっといいですか。ちょっとこの人紹介したいんです』って。これ（膝で揺れるアクション）するヤツのおる飲み会。これしてくるヤツがいる飲み会にはあんま行かん方がええ」とアドバイスした。