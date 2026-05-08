お笑いコンビ・カベポスターの永見大吾（36）が8日、Xで結婚を報告した。【Xより】「まだまだ未熟な動物園ではございますが…」裏アカの結婚報告文永見は「鈴原動物園」というアカウントで結婚を報告する文書を投稿。その上で自身のアカウントで「裏アカにてご報告があります」と同投稿をリポストした。この報告について、オリコンニュースの取材に吉本興業は「事実」と認めた。永見は“裏アカ”で「日頃より鈴原動物園を楽