お笑いコンビ「カベポスター」浜田順平（39）が1日、自身のXを更新。結婚を発表した。浜田は「いつも大変お世話になってるフォロワーの皆さまへ。先ほど、よしもとお笑いライブin鎌倉にてご報告させていただきましたとおり、結婚しました！」と報告。お相手については「なおお相手はオダウエダの植田ではございません」と強調し、「これからも頑張りますのでよろしくお願い致します！」と呼びかけた。カベポスターはボケの