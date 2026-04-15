記事ポイント 鹿児島大学の研究グループが、遺伝性ニューロパチーの治療候補としてL-アルギニンの可能性を示しています。MFN2関連Charcot-Marie-Tooth病モデルでは、アルギニン投与で運動機能や生存率の改善が確認されています。Neurotherapeutics掲載の研究成果が、将来の臨床応用に向けた検証の土台になりそうです。 鹿児島大学の研究グループが、遺伝性ニューロパチーの治療候補としてL-アルギニンの可能性を示しています。MFN2関連Charcot-Marie-Tooth病モデルでは、アルギニン投与で運動機能や生存率の改善が確認されています。Neurotherapeutics掲載の研究成果が、将来の臨床応用に向けた検証の土台になりそうです。

鹿児島大学の研究グループが、MFN2関連Charcot-Marie-Tooth病に対する新たな治療候補を示します。

L-アルギニンはショウジョウバエモデルで運動機能や生存率の改善を見せ、ミトコンドリア機能異常に着目した治療戦略として注目を集めています。

治療法が限られている遺伝性ニューロパチーにとって、今後の研究展開を追いたくなる成果です。

鹿児島大学「MFN2関連Charcot-Marie-Tooth病研究」

研究発表日: 2026年4月3日（英国時間）掲載誌: Neurotherapeutics研究対象: MFN2関連Charcot-Marie-Tooth病（CMT2A）モデル治療候補: L-アルギニン

鹿児島大学病院 脳神経内科の研究グループは、MFN2遺伝子の異常で起こる遺伝性末梢神経障害に対して、L-アルギニンが改善効果を示す可能性を発表しています。

有効な薬物治療が確立されていないCMT2Aに対し、既存の知見を持つアミノ酸を治療候補として示した点が特徴です。

発達段階

検証モデル: 神経特異的にMFN2相同遺伝子をノックダウンしたショウジョウバエ投与条件: 高用量アルギニン 10mg/mL確認項目: 蛹化率、羽化率

高用量アルギニンは、発達段階における蛹化率と羽化率を有意に改善しています。

発育の過程で生じる障害の軽減が示されたことで、病態進行を早い段階から支える可能性も見えてきます。

運動機能

評価時点: day3、day11、day17改善確認: day11で0.1mg/mL、10mg/mL群改善確認: day17で1mg/mL群が最も顕著

成体モデルでは時間の経過とともに運動機能の低下が見られましたが、アルギニン投与群ではday11とday17で改善が確認されています。

移動や身体機能に関わる症状への手がかりとして、読者にとっても今後の治療研究を知る価値がある結果です。

生存率

確認結果: 高用量アルギニンで生存期間が延長示唆: 早期死亡の抑制効果追加検証: ミトコンドリアストレス下でも生存率を改善

高用量アルギニンは、生存期間の延長と早期死亡の抑制にもつながる可能性を示しています。

ロテノンによるミトコンドリアストレス下でも改善が確認されており、ミトコンドリア機能異常に着目した治療戦略の広がりも期待されます。

有効な治療法が少ない遺伝性ニューロパチーでは、既存の知見を持つ成分が新たな候補になるだけでも大きな前進です。

L-アルギニンは運動機能と生存率の両面で改善を示しており、今後の動物モデルや臨床研究にも期待が高まります。

治療の選択肢が広がる可能性を感じたい読者にとっても注目しやすい研究成果です。

鹿児島大学によるMFN2関連Charcot-Marie-Tooth病研究の紹介でした。

よくある質問

Q. L-アルギニンはどの病気に向けた研究ですか？

A. L-アルギニンは、MFN2遺伝子の異常によって起こるCharcot-Marie-Tooth病2A型を含む遺伝性ニューロパチーに向けた治療候補として研究されています。

Q. どのような効果が確認されましたか？

A. ショウジョウバエモデルでは、発達段階の蛹化率と羽化率、成体の運動機能、生存率の改善が確認されています。

Q. この研究成果はどこで確認できますか？

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 治療候補としての新発見！ 鹿児島大学「MFN2関連Charcot-Marie-Tooth病研究」 appeared first on Dtimes.