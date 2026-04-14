俳優の豊嶋花（19）が投稿した最新ショットに、「大人の魅力がマシマシです！」「スタイル良すぎる！！」など、さまざまな反響が寄せられている。

【映像】豊嶋花の温泉旅行ショットやスタイル際立つ最新ショット（複数カット）

1歳から子役として活躍し、5歳の時には“第2の芦田愛菜”と呼ばれ話題になった豊嶋。2013年にはNHK朝ドラ「あまちゃん」でヒロインの母親役を演じた小泉今日子の幼少期を演じ、「ごちそうさん」では杏演じるヒロインの幼少期を担当。テレビ朝日のドラマ「トットちゃん！」では黒柳徹子の幼いころも演じている。

Instagramでは、ドラマ共演者とのオフショットや、「幸せな温泉旅行でした」と、「仮面ライダーガッチャード」でヒロインを務め、2025年放送のドラマ「なんで私が神説教」で共演した俳優・松本麗世と旅行中のプライベートショットなども披露。

スタイル際立つ最新ショットに反響

12日の投稿では、「もうすっかり暖かいね〜」とつづり、カメラに向かいほほえむ最新ショットを公開。この投稿には「かわいい！！てかこの間19歳になったんだよね 大人っぽ過ぎない？！」「超絶美しい」「スタイルめっちゃ良くておしゃれだね！」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）