俳優の黒崎煌代（23）が13日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・47）にゲストとして生出演。大物女優への失敗談を明かした。

ゲストの勝手なイメージとして「大先輩にやらかした失敗あるっぽい」とのコメントに、丸の札で答えた黒崎。そのお相手について「去年の年末に舞台でご一緒した、松たか子さんなんですけど」と切り出した。公演後の食事の席で、映画好きの黒崎は松に「これが面白いです」と、数々のタイトルを挙げながら勧めていたという。

しかし「絶対これ見てください、面白いんで！」と力説した作品で、松は「それ、私出てるよ」とポツリ。スタジオでは「うわー！」「ヤバイヤバイ」との声が上がったが、当時の雰囲気を説明しようとした黒崎が「でも“たかちゃん”って呼んでるんですけど」と話し始めると、再び「ええーっ！」とどよめきが。

黒崎は「お笑いの話ですよ、“私、出てるわ！”って」と、あくまでも明るいノリでツッコまれたと釈明したが、共演者は口々に「それはもう失敗ですね」「思ってたより凄い」とあ然。黒崎は頭をかきながら苦笑いしていた。