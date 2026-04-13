米国とイランの終戦交渉が決裂しトランプ米大統領がホルムズ海峡に対する逆封鎖の可能性を明らかにするとイスラエルメディアは一斉に「イスラエル軍がイランとの武力衝突再開を準備している」という報道を出した。

イスラエルのネタニヤフ首相は交渉決裂当日である12日、イスラエル軍が占領するレバノン南部の緩衝地帯を訪問しヒズボラに対する軍事作戦を持続する意向を明らかにした。

この日イスラエルメディアのワイネットは「イスラエル軍参謀長が軍に準備態勢引き上げを指示し、イランとの敵対行為再開に備えるよう命令を下した」と報道した。続けてチャンネル12、チャンネル13、公共放送KANのイスラエル3大地上波放送も一斉に軍消息筋の話としてイスラエル軍がイランとの武力衝突再開を準備していると伝えた。

チャンネル12はイスラエル軍が単純な戦争再開準備を超え、イランの奇襲攻撃の可能性に備えていると報道し、公共放送KANは高位当局者の話として「イスラエルはイランとの戦争を再開することに関心がある。イランの核問題と弾道ミサイルに対する十分な圧迫がない状態で戦争がとても早く終わった」と伝えた。

イスラエル軍がこれらの報道に対する公式的な言及を避ける中で、タイムズ・オブ・イスラエルは「軍当局が主要メディアを通じて同時多発的に情報を公開する調整されたリークの可能性がある」と分析した。イスラエル軍当局が意図的に戦争準備と関連した情報を流してイランを圧迫する一方、戦争再開に対する正当性を主張する意図という解釈だ。

ネタニヤフ首相はこの日、イスラエルが占領し統制しているレバノン南部の緩衝地帯を視察した後、「レバノンでの戦争は依然として続いている。まだやるべきことが残っている。われわれはその課題を遂行している最中」と話した。

ネタニヤフ首相は続けて「われわれは対戦車砲攻撃の危険を押し返しロケット砲の脅威にも対応しているが、完ぺきな安全確保に向けては依然としてより多くの作業が必要だ」と付け加えた。ヒズボラの残る火力を完全に無力化するまで攻勢を緩めないという宣言とみられる。

一方、イスラエルがレバノンに対する軍事作戦を持続する意向を曲げない中でレバノン南部に駐留中する国連レバノン暫定軍（UNFIL）はこの日声明を通じ「イスラエル軍の戦車がUNFILの車両と2度ぶつかり、これにより車両がひどく破損した」と明らかにした。

UNFILはこのほか「イスラエル軍がパヤディ地域のUNFIL哨所への進入路を封鎖し、今月初めにはイスラエルとレバノンの国境に近い5カ所の哨所の監視カメラを破壊した。これはUNFILの監視能力を無力化するためのイスラエル軍の意図的な行為」と主張した。

イスラエル軍はこの主張に対し特に反応を出していない。イスラエルは数十年にわたり国境周辺でヒズボラの軍事力増強を抑制できないUNIFILの無用論を提起し、安全のために交戦地域からUNFILが撤収することを要求してきた。