櫻坂46の山崎天が17日、都内で行われた『ViVi 超ポジティブEXPO 2026』記者会見に出席した。【写真たくさん】ViViモデルがズラリ！さまざまな表情で魅せる同イベントは、ファッション、美容、仕事、趣味など、自分なりに全力で楽しみたい…。そんなZ世代のセルフラブとポジティブマインドを応援するため、ViViが2024年にスタート。記念すべき第4回は“ポジティブの源ってなんだっけ？”と原点に立ち返り、“何かを好きだと感じ