東京都豊島区の池袋駅西口周辺の住宅街を歩くと、放置されたスーツケースが目に飛び込んでくる。ここ数年、外国人観光客の急増に伴い、池袋周辺では「スーツケースの不法投棄」が深刻な地域課題となっているという。スーツケースのほかにも分別されていない生活ゴミを放置され、カラスによる被害も相次いでいる。一体何が起きているのか？ 【画像】カップ麺、牛乳パックが散乱…ヒドすぎる不