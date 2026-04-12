この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「ばものばもろぐフィールドチャンネル」が、「【神回】キッチンカーに突然ヤシの木さん @d5jasper 来た→その場でオフ会決定」と題した動画を公開した。キャンピングトレーラーYouTuberのばもが出店するキッチンカーに、友人であるヤシの木さんが突然来店。お互いの愛車である「デリカ」のユニークなメンテナンス談義で盛り上がった。

ばもが「動きの変なお客さんが来て、3秒でバレた」と笑いながら紹介したのは、知人のヤシの木さん。ヤシの木さんがコーヒーを注文しつつ、話題はばもの愛車であるデリカの過酷な走行状況へと移っていく。

現在23万キロを走破しているというばものデリカだが、「当面の課題はエンジンマウント」と告白。振動が出始めてからすでに「8万キロくらいほったらかし」という衝撃の事実に、ヤシの木さんは「8万キロ乗ってるの？」と驚きの声を上げた。ばもは「金もないし」と笑いつつ、騙し騙し乗っている現状を赤裸々に語った。

さらに、インジェクターの不調に関する話題では、ばもが添加剤を入れて解決したと明かす。フルディーラーメンテ派でインジェクター交換に「45万」かけたヤシの木さんは、これに苦笑い。ばもは「俺の45万聞いてやべえと思って、絶対何とかしなきゃって」と、ヤシの木さんの高額出費を反面教師にしたエピソードを披露し、対照的な2人のメンテ哲学が笑いを誘った。

動画の終盤では、4月26日に控えるRVパークのプレオープン前に、ヤシの木さんが遊びに来ることが決定。動画視聴者に向けた「プチオフ会」のような形になることが示唆された。車への並々ならぬ愛情と、YouTuber同士の飾らない関係性が垣間見える、温かい対談となっている。

YouTubeの動画内容

00:00

キッチンカー営業中に“動きの変な客”が突然来店
02:46

23万キロ走行の愛車「エンジンマウントの振動出てから8万キロ放置」
06:08

45万円の出費を回避？「インジェクターも添加剤1本で直った」
08:05

4月26日のRVパークプレオープン前にヤシの木さんが来場決定

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