◆米男子プロゴルフツアー 今季メジャー初戦 マスターズ 第３日（１１日、米ジョージア州オーガスタナショナルＧＣ＝７５６５ヤード、パー７２）

１６位で出た２０２１年大会覇者の松山英樹（３４）＝ＬＥＸＵＳ＝は６バーディー、６ボギーの７２で回り、通算２アンダーでホールアウトした。前半で２つ伸ばし、７打差の暫定１１位で折り返したが、１７、１８番を連続ボギーとし後退した。

「最後まで気持ちよく回らせてくれないなっていう感じだった」と振り返り、「この３日間、本当に悪いゴルフはしていないと思うので、それを明日も続けて、本当に結果だけを待っているっていう感じなので。結果を出せるように頑張りたい」と語った。

距離の短い３番パー４で積極的にドライバーを振ってグリーン左手前に運ぶと、残り４０ヤードからウェッジでピンそば９０センチに寄せてこの日初バーディー。４番パー３は、ティーショットはスイング後、アイアンから右手を離したが、松山の「ＧＯ！」「ＧＯ！」「ＧＯ！」と気合のこもった声に押された白球はグリーンに着弾して、ピン手前１・５メートルへ。圧巻のバーディーでパトロン（観客）の喝采を浴びた。

距離の長いパー４の難関５番も得意のショットでチャンスを作った。ドライバーで左フェアウェーに運ぶと、アイアンでピン左４メートルへ。フックラインをねじ込んで３連続バーディー。この時点で４位まで浮上したが、続く６番パー３はティーショットをグリーン左奥へ外し、ボギーを喫した。

１７番はグリーン右からの第３打を１メートル半に運んだが、カップに蹴られた。１８番はフェアウェーからの第２打がグリーン奥まで転がり、連続ボギーの上がりになった。

大会史上４人目の連覇を狙うロリー・マキロイ（英国）が、１０番を終えて通算１３アンダーで単独首位に立っている。ともに過去最高額の優勝賞金４５０万ドル（約７億２０００万円）で、賞金総額２２５０万ドル（約３６億円）を争う。