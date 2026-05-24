ブリヂストンレディス最終日女子ゴルフの国内ツアー・ブリヂストンレディス最終日が24日、千葉・袖ヶ浦CC袖ヶ浦C（6732ヤード、パー72）で行われている。2番パー5で桑木志帆（大和ハウス工業）がアルバトロスを達成。一気にスコアを縮め、ギャラリーから喝采を浴びた。首位と4打差の6位で出た桑木。491ヤードの2番パー5で衝撃ショットが飛び出した。ピンまで残り200ヤード、左ラフからの2打目だ。ボールはグリーンに乗ると、