「男子ゴルフ・日本プロ選手権センコーグループ・カップ・第２日」（２２日、蒲生ＧＣ＝パー７２）２１位から出た片山晋呉（５３）＝イーグルポイントＧＣ＝が５バーディー、１ボギーの６８をマークし、通算７アンダーで１２位に浮上した。首位は６７で回り、通算１２アンダーとした木下稜介。首位から出た竹山昂成は７０で、通算９アンダーとしてトップと３打差の６位。４４歳で４年ぶりツアー参戦の西村匡史は７６で、通算２