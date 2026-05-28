キープレフト理論のフィニッシュが右足体重になってもいい理由 フィニッシュでは右足に体重が残ってもいい キープレフトのフィニッシュについては定義が薄いという話をしましたが、ひとつだけいえることがあります。それはどちらかというと右足体重で終わることです。 なぜかといえば、左腰を後ろに切ったときに右足体重＝右足軸になるのは、人間の機能に根ざしたものだから。すでに触れましたが、左足体重にな