鹿児島県の志布志国家石油備蓄基地では5月1日から追加放出が始まった（写真：共同通信社）ホルムズ海峡の事実上の封鎖を受け、日本は石油備蓄の放出などで当座をしのいでいる。1970年代の2度の石油危機を契機に構築された備蓄制度は、どのような経緯で今の形になったのか。「週刊文春」「文藝春秋」の編集長を務めた木俣正剛氏が、備蓄制度の基盤を築いた香田忠維氏（元通産省元大臣官房審議官）に、制度誕生までの裏話と、現在の