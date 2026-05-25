＜EARTH MONDAMIN CUP事前情報◇25日◇カメリアヒルズカントリークラブ（千葉県）＞賞金総額4億円、優勝賞金7200万円と、ともにツアー史上最高額となるビッグトーナメントの主催者推薦選考会が、開催コースの千葉県・カメリアヒルズカントリークラブで行われた。【写真】ルーキーがスーツを着たら雰囲気ガラリ18ホールのストロークプレーで行われた選考会には138人が出場し、10枠を争った。トップ通過は「67」をマークした薮田梨