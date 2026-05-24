◇第12回マイナビシニア＆レディースカップ第1日（2026年5月23日千葉県柏市藤ケ谷CC＝男子シニア6826ヤード、女子レギュラー6368ヤード、女子レジェンズ5782ヤード、いずれもパー72）男女シニアと女子が同組で回る混合戦。レギュラーツアー2勝の井上信（51＝袖ケ浦CC）が出入りの激しいゴルフながら3アンダーの69で回り、首位発進した。女子はツアー1勝の藤本麻子（35＝フリー）が70でトップに立った。井上のスコアは乱