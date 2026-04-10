神奈川県川崎市の製鉄所でクレーンの解体工事中に3人が死亡した事故で、行方不明の1人の捜索は散乱した「がれき」に阻まれ難航しています。

この事故は7日、「JFEスチール東日本製鉄所」で、大型クレーンの解体工事中におもりが落下して男性作業員5人が転落し、3人が死亡したものです。また、行方不明の1人は海中に転落した可能性がありますが、警察などによりますと、散乱したがれきに阻まれるなどして捜索は難航しているということです。

また、死亡した小池湧さんの遺族が9日、日本テレビの取材に応じました。

小池湧さんの母

「（作業服は）ボロボロです。穴だらけです。全部私が修理しました」「（Q：最後に会ったのは）前の日に私がお弁当を作っておくので、それを持って『いってきます』ってあいさつをして、それが最後です」

小池湧さんの兄

「怒りしかないよね。この先ももっとうまいものどんどん食わせてあげたいなとずっと思っていた」

現場では風速10メートル以上でアラームが鳴る仕組みがありますが、当時の風速は基準を下回っていたということです。