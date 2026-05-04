「崎陽軒」で人気のチャーハン弁当が、鶏肉高騰の影響で20年ぶりにメニューを変更する事態となりました。鶏肉に加えたまごの価格も高止まりとなっているいま、食卓の定番の丼にも変化がでています。■鶏肉高騰で具材が小エビに人気弁当が20年ぶり変更へゴールデンウイーク。旅のお供の定番といえば、横浜名物「崎陽軒」の駅弁。定番の「シウマイ弁当」のほか、鶏のチリソースが入った「横濱チャーハン」も半世紀以上の“ロングセ