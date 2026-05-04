大人気キャラクター「ピングー」とサンキューマートのコラボが再び登場♡夏らしい爽やかなデザインで、持っているだけで気分が上がるアイテムが勢ぞろいします。ALL390円（税込429円）という手に取りやすい価格も魅力。2026年5月下旬より順次販売開始となる、見逃せない限定コレクションです♪ 全27種♡爽やか夏グッズ展開 今回のコラボは、アイスブルーを基調にした涼しげでポッ