イタリア生まれの「モッツァレラチーズ」。サラダやピザのイメージが強いですが、実は醤油や塩昆布、かつお出汁などの和の素材と合わせると新しいおいしさが開花します！今回は、5分でできる即席おつまみから、夕食の主役になる揚げ物や肉巻きまで8選をご紹介。もっちり食感のチーズを、今夜は「和風」で楽しみませんか？【5分で完成】電子レンジでとろーり！ 簡単モッツァレラのバターしょうゆバターとしょうゆを煮詰めた香ばしい