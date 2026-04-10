大阪府和泉市の集合住宅の一室で８日に見つかった女性２人の遺体に、それぞれ１０か所以上の刺し傷などがあったことが捜査関係者への取材でわかった。

府警は殺人事件と断定して捜査本部を設置し、何者かが強い殺意を持って刃物で襲ったとみて調べている。

発表によると、殺害されたのは、この部屋で２人で暮らしていた村上和子さん（７６）と、長女で社会福祉士の裕加さん（４１）。捜査関係者によると、９日の司法解剖の結果、それぞれの首や頭、背中などに１０か所以上の刺し傷や切り傷が確認されたという。

府警によると、死亡推定時刻は８日午前４時頃。同日昼過ぎ、裕加さんの勤務先からの連絡で部屋を訪れた親族が見つけた。玄関は未施錠で、２人はパジャマ姿だった。ストーカーやトラブルなどの相談はなかった。

凶器は見つかっておらず、府警は１０日、集合住宅から東約２００メートルの池を捜索した。裕加さんが勤務する病院の担当者は同日、取材に「まじめで優しく、一生懸命仕事をやり遂げる人だった。無断欠勤や院内でのトラブルはなかった。早く犯人が捕まることを祈っている」と話した。