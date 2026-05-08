特別なことをしなくても、自然と暮らしが心地よくまわる工夫を紹介します。教えてくれたのは、YouTubeで暮らしのvlogを発信しているデザイナーのasakoさん。梱包材を再利用したり、収納をひと工夫することで、自分に合った暮らしを整えています。日々が少しラクになる4つの習慣を教えてもらいました。1：梱包材のクラフト紙でゴミ袋をつくってストック日常の中になにげなくあるもので、暮らしがまわるとうれしいものです。【写真】