「おめでたい日ということで、私たちと一緒に楽しんでいきましょう！」

4月8日、アイドルグループ「乃木坂46」メンバーのこんな掛け声が響き渡った日本武道館。日本大学の入学式でサプライズライブが行われたのだ。

国内トップの学生数を誇るマンモス校の日大の入学式は例年、日本武道館で行われる。昨年は人気アイドルの中島健人（32）がライブを披露するなど、豪華ゲストがたびたび出演することでもおなじみだ。今年は、同大学を卒業したばかりの乃木坂46メンバー・林瑠奈（22）もステージに上がり、「全ての選択に意味があった」と学生生活を振り返った。

ライブは新入生への学校側からのプレゼントだが、どうやら、参加者の一部に“不届き者”がいたようだ。というのも、ライブの演出で発射された乃木坂46と日大のネーム入りの「銀テープ」が、フリマアプリ「メルカリ」で転売されているのだ。

メルカリのページを見ると、「日本大学 乃木坂46 銀テープ 限定品」「乃木坂 銀テ 日大」などの品目で販売され、価格は1000〜5000円台とさまざま。やはりコレクターとしては入手しておきたいものなのだろうか、すでに「SOLD」の表示がされている商品もある。

そんななか、Xでは現在、日大がメルカリの商品ページのコメント欄に、転売行為を注意する旨の書き込みを行っているという報告が注目を集めている。拡散されている投稿に付されたスクリーンショット見ると、「日本大学」「日本大学本部」を名乗るメルカリユーザーが、銀テープの転売に対して「こちらの商品は日本大学の関係者以外への譲渡、転売禁止です」「適正な対応を取らせていただきます」などとコメントを書き込んでいる。すると、Xのユーザーからは日大の対応にこんな声が上がった。

《日本大学の株ぶち上がりだわ》

《うちの大学最高やん》

《これは危機管理がしっかりしていますわ》

《日大すげー！！！！》

転売行為に対して毅然と対応する日大。この心強さに称賛の声が上がったかたちだが、いっぽう、大学が公式のメルカリアカウントを運用するのは少し不自然な印象も受ける。そこで本誌が4月9日、日大に対して事実確認したところ、担当者は以下のように回答した。

「お問い合わせのメルカリアカウントは本学とは関係ありません」

「また、式典当日に販売行為はしないよう注意喚起を行っております」

なお、メルカリでは現在、乃木坂46だけではなく、昨年に中島が入学式で行ったライブの銀テープも転売されている。来年も同様の行為が横行するのだろうか。