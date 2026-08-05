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2026年8月8日
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映画「ちいかわ」に「名探偵コナン」超え期待も 興収100億円突破狙える？
週刊女性PRIME
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「2010年生まれ」事実に耳疑った 16歳スーパールーキーがJ1開幕戦で躍動
先制点を含む全3得点に関与し、6万人超の大観衆の前で存在感を示した
THE ANSWER
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総額120万円で「豊胸手術」した男性を直撃「ゲイでも性同一性障害でも…」
日刊SPA!
2026年8月7日
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西日本鉄道の駅構内で流れた「不適切音声」に声明…外部からの可能性も
下品な内容を含む不適切な音声が流れたとして、原因を調査中だと説明
オリコンニュース
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「国民からの受信料が性加害出演者に…」NHKのずさん対応へ不満爆発
女性自身
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大谷翔平 MLBパワーランキングで再注目される「超人の軌道に戻った」
大谷翔平がカブス戦で2本塁打を放ち、8位から5位へと順位を上げた
東スポWEB
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甲子園でライトに当たると「光る」ユニホームに驚き「素材気になりすぎて」
THE ANSWER
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オートリザーブを利用したAI予約を飲食店が拒否「当店も迷惑」反響続々
無許可での情報掲載や定休日でも一方的な予約などが問題視されている同サービス
まいどなニュース
2026年8月6日
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生成AIでの写真集加工に注意喚起 日向坂46・藤嶌果歩の1st写真集転載めぐり
内外タイムス
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店員もドン引き？ラーメン店で出された「青いにんにく」が大バズり
大丈夫かと聞くと、店員も「そうなんですよ…」とドン引きな顔をしたという
よろず~ニュース
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「夏の甲子園」開幕戦 仙台育英に敗れた札幌日大、振る舞いに注目
敗れた札幌日大の選手が涙しながらも仙台育英ナインへ拍手を送り話題に
THE ANSWER
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「歩きスマホ」で救急搬送のデータ 最多の年代は10代ではない
東京消防庁データでは5年間に171人が救急搬送され重症者も5人いるという
弁護士JPニュース
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夏の甲子園1回戦 仙台育英ベンチに女性部員…ファンから注目「娘さんか」
THE ANSWER
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スリムクラブの真栄田賢 意外な人物との縁明かした「実現したの凄い」
漫画「トリコ」の原作者・島袋光年氏が中学時代の同級生であると言及
日刊スポーツ
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今季ワースト6連敗のドジャース 異変に注目「どうした？」「なぜいない」
主力のフレディ・フリーマンが5回に途中交代し手首の異変が心配されたが
THE ANSWER
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高市首相の被災地視察動画が炎上…内閣支持率で「ピンチ」招くか
東スポWEB