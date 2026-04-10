米航空宇宙局（NASA）やカナダ宇宙庁の宇宙飛行士を乗せた宇宙船「オリオン」が月の周りを飛行し、地球に帰還しています。「アルテミス2」ミッションで宇宙へ飛び立った4人の宇宙飛行士たちは、機内に「iPhone 17 Pro Max」を持ち込み、宇宙空間から驚くほど美しい月や地球の姿を撮影しているのです。

↑iPhone 17 Pro Maxが捉えた地球（画像提供／NASA）。

私たちが地上からスマホで月を撮影しようとしても、なかなかうまくいきませんよね。これは、非常に明るい月と背景の暗闇とのコントラストが強すぎるためで、どうしても月がただの白く輝く玉のように写ってしまいます。

そこで、海外掲示板のRedditでは、地上からでもスマホで月を美しく撮影する裏技が話題を呼んでいます。それは「4K動画を撮影しながら写真を撮る」というテクニック。この方法なら、通常の写真撮影時よりも、露出やフォーカス、望遠ズームをより簡単かつ細かくコントロールできるというのです。

しかし、ネット上では「iPhoneで月をきれいに撮る一番の裏技は、宇宙船に乗って月に直接近づくことだった」というツッコミも。さすがに私たちが月に近づくのはまだ先の話になりそうですが、いま人類はその方向に進んでいます。

そんな宇宙の過酷な環境での大冒険をサポートしている機材が、iPhone 17 Pro Maxという事実。手元のスマホが宇宙空間でも通用するスペックを秘めていると知ると、なんだかとても親近感が湧くと同時に、ちょっとした物欲を感じずにはいられません。

Source: MacRumors, Gizmodo

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