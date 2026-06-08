4K
『4K』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2026年8月4日
2026年7月15日
2026年7月13日
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菊池音央がA級初戦でファンだと公言するアオキ・クリスチャーノと対戦
対戦相手のアオキ・クリスチャーノを「時期尚早」と認めつつもファンだと明かした
スポニチアネックス
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プライムデーの爆売れ商品 TOP30
ライブドアショッピング
2026年7月12日
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侍ジャパン大学日本代表 韓国大学代表に7回コールドで開幕戦
鈴木泰成が14奪三振を記録し「野球人生で一番の数」と振り返った
スポニチアネックス
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Amazonプライムデー、AirPodsやFire TV Stickなど人気ガジェットが特価
AirPods ProやFire TV Stickなど最大48%オフで販売中である
ライブドアショッピング
2026年7月11日
2026年7月10日
2026年7月8日
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MicrosoftのXBOX人員削減でid Softwareの従業員約半数が解雇される
DOOM開発元のid Softwareで従業員の約半数、90人以上が解雇されたと報じられた
GIGAZINE（ギガジン）