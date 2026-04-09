アメリカのサラ・ロジャーズ国務次官は7日、NNNなど一部メディアの取材に応じ、フェイクニュースなどへの対応について、発信された一定の情報を排除するのではなく、それに対抗しうる情報を提供することが重要だとの認識を示しました。

アメリカ・国務省で広報担当を担うロジャーズ国務次官は7日、NNNなど一部の日本と韓国のメディアの取材に応じました。

先月27日から今月2日にかけ日韓両国を訪れたロジャーズ氏は、政府高官らと意見を交わし、アメリカの表現の自由への取り組みや、外国の敵対勢力によるプロパガンダに対抗するための取り組みなどについて話し合ったということです。

フェイクニュースや偽情報への対応についてロジャーズ氏は、バイデン政権時代に新型コロナウイルスなどに関する一部の情報がフェイクニュースとして抑圧されたなどと例を挙げ、気に入らない発言や情報を排除するのではなく、それに対抗しうる“真実”の情報を提供することが重要だとの認識を示しました。

その上で「政府が間違うこともある」と述べ、政府がネット上で発信された情報の削除を求める権利を持つことには、否定的な考えを示しました。