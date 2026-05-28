こちらの映像は、現地時間の24日、ハワイの真珠湾で開かれた平和式典です。福岡県八女市の「原爆の残り火」が初めて持ち込まれました。ハワイに火を運んだ関係者が福岡に戻り、「わだかまりが解けた」と式典を振り返りました。 福岡県那珂川市の佐々木雅弘さん（84）と、長男の住幸さん（59）。ハワイ・真珠湾で開かれた平和式典に参列し、27日に福岡空港へ帰ってきました。■佐々木雅弘さん「今の気持ちは、充実して疲れてい