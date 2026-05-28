習近平氏が掲げる"祖国統一"は本当に実現するのか。『中国は覇権を握るのか』を書いた李虎男さんは「中国政府が経済力と時間を武器に統一を進めようとするほど、若者世代のアイデンティティは中国から離れていっている」という――。（第3回）※本稿は、李虎男『中国は覇権を握るのか』（光文社新書）の一部を再編集したものです。■アヘン戦争から始まった「屈辱の世紀」1842年の南京条約によって香港島がイギリスに割譲されて以