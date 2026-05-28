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羽月隆太郎被告「私を含め6人が同じ人物から購入」生配信で説明

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • ゾンビタバコ」使用の罪で有罪判決となった元広島の羽月隆太郎被告
  • 28日の生配信に黒髪のスーツ姿で登場し、野球関係者とファンに謝罪
  • 自身を含む広島選手6人が「同じ人から購入していた」と語った
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