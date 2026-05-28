アメリカとイスラエルによるイラン攻撃が始まり、28日で3カ月となりますが、トランプ大統領は協議について「まだ満足できない」と述べ、イラン側に譲歩を迫りました。アメリカ・トランプ大統領：イランは非常に強く合意を望んでいる。まだそこには至らず、我々が満足できる内容ではない。トランプ大統領はホルムズ海峡について「誰も支配することはできない」と述べ、イラン側に開放を要求しました。一方で、アメリカの財務省は27