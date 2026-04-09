ただ幕を回すだけ。でもそれがいい　東武東上線の「方向幕」を延々回せるクセゲーがSwitchに登場

デジタル化により、すっかり見かけることが少なくなった列車の「方向幕」。あの「くるくる回る」ギミックを延々と楽しめる狂気（褒め言葉）のシミュレーター、Nintendo Switch向け「くるくる回そう！方向幕コレクション」シリーズの最新作が登場します。

株式会社カエルパンダが手掛ける同シリーズの第8弾となる今回は、ついに大手私鉄が登場。首都圏の大動脈「東武東上線」をフィーチャーした「くるくる回そう！方向幕コレクション for Nintendo Switch 東武鉄道編 〜東武東上線〜 鉄道方向幕シミュレーター」が、2026年4月9日にニンテンドーeショップで発売されます 。価格は1400円（税込）です 。

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■ 東武鉄道・東武商事が全面協力 マニアも唸る徹底監修

「幕コレ」シリーズの魅力は、ゲーム的な仕掛けを排除し、純粋に「車両」と「方向幕」の再現に特化している点です。本作では東武鉄道および東武商事の全面協力のもと、社内に残る予備品や保管品、さらには有志の鉄道マニアが持ち寄った貴重な資料をもとに、ビジュアルから動作までを徹底的に再現しています。

収録形式は、東上線を代表する10000型、10030型、9000型、8000型（初期修繕車）、8000型（中期修繕車）の全5形式。形式ごとの仕様の違いも細かく作り分けられているというこだわりぶりです。主に2000年代以降の幕を中心に収録しており、2000年代中頃まで使用されていた東上線特有の矢印「⇔」付きの行先幕（例：小川町⇔寄居 など）もしっかり収録されています。

■ 警笛や扉開閉音も収録 実車収録音源でASMR的な楽しみ方も

さらに胸熱なのが、その「音」です。森林公園検修区にて、10000型と8000型の実車の機器動作音を特別に収録しています。

方向幕が回る音だけでなく、警笛、扉開閉音、ブレーキ緩解音などを任意に鳴らすことも可能。目を閉じて音だけを聴く「ASMR」的な楽しみ方はもちろん、手持ちの鉄道模型や鉄道玩具を走らせる際のBGM（環境音）としても活躍しそうな機能となっています。

■ 側面幕に特化したDLCも同時発売

「正面の幕だけじゃ物足りない！」という生粋の方向幕マニアに向けて、同時配信で専用DLC「東武東上線 側面幕セット」も800円（税込）で発売されます。こちらには車両スキン4種類と方向幕3種類が追加され、本編とあわせてより深く東武東上線の世界に浸ることができます。

プログラム全体の見直しによりロード処理も高速化され、さらに快適に幕を回せるようになった本作。今後も東武鉄道ラインナップのさらなる展開が予定されているとのことなので、まずは東上線の幕をくるくる回しながら、次なる情報を待ちたいところです。

東武鉄道株式会社商品化許諾済 （C）KaeruPanda Inc.

Publisher By おたくま経済新聞 | Edited By 山口 弘剛‌ | 記事元URL https://otakuma.net/archives/2026040901.html