デジタル化
『デジタル化』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2026年8月5日
2026年8月4日
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KDDIがauで1台2番号サービスを開始、月額550円でeSIM対応機種向けに提供
月額税込み550円で2つ目の番号を取得でき、eSIM対応機種が必要である
読売新聞オンライン
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マツダが新型マツダ3を発表、2.5リッター×6速MTの走りに期待の声
新たに2.5リッター自然吸気エンジンと6速MTを組み合わせた仕様が登場し話題に
くるまのニュース
2026年8月2日
2026年8月1日
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国税庁のAIシステム「KSK2」が本格稼働、税務調査の選定方法が大きく変わる
全国統一基準でデータを分析し、同業他社比の異常値や取引先との矛盾を検知するという
THE GOLD ONLINE（ゴールドオンライン）
2026年7月31日
2026年7月30日
2026年7月28日
2026年7月24日
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紙の保険証の特例措置が7月末終了、8月以降は資格確認書が必要に
女性自身
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トヨタ・ハイエースが国連安全規則に対応した一部改良モデルを発売
今回の改良はUN-R17の最新改正に対応するための座席強度アップが主な内容
くるまのニュース