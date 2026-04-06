柏木由紀“エゴサ事情”明かす「AKB48の後半は『やめろ』『老害』とか」
お笑いコンビ・千鳥がMCを務めるABEMAのレギュラー番組『チャンスの時間』が、5日に放送された。番組9年目突入を記念した特別企画「人間パドック」が展開され、ゲスト出演した元AKB48でタレント・俳優の柏木由紀が、アイドル時代のアンチとの向き合い方を明かした。
【写真】「アカウントごとBAN」アンチの対策法を明かす柏木由紀
番組では、お笑いコンビ・令和ロマンの松井ケムリが進行を担当。「人間の欲望や人生を賭けの対象にした究極の遊戯」をテーマに、強い欲望を抱える人物に密着したドキュメントVTRをもとに、結末を予想する内容が放送された。
最初の題材として、ピン芸人・中山功太が「世直しのためにアンチに会いたい」と語る企画を紹介。VTRに先立ち、柏木は自身の“エゴサーチ”事情について「すごいエゴサする」と切り出し、「AKB48の後半は『やめろ』『老害』とか（言われていた）」と振り返った。そのうえで「全部通報して、アカウントごとBANさせた」と語り、共演者を驚かせた。
VTRでは、中山がSNS上で誹謗中傷を受けてきた経験から、アンチを減らすため直接対話を試みる様子を放送。ライブ配信に現れたユーザーとDMで接触を図るも、「自分の意見を述べただけ」と取り合わない姿勢や、差別的な言葉を含む冷やかしなど、ネット上の実態が浮き彫りとなった。
この様子に、SNSを利用していない大悟は「ああいう人間がおるのも気持ち悪い」「すごい気持ち悪くなった」と率直な感想を口にし、強い衝撃を受けた様子を見せた。
その後、中山は弁護士への相談やSNSでの呼びかけを経て、アンチとの直接対面を実現。喫茶店で対峙した相手に対し、過去の投稿内容を読み上げながら理由を問いただすが、相手は「その時はそう思ったから書いた」と主張し、意見を変える様子は見せなかった。さらに「芸人は不特定多数から言われる職業」とし、批判を受け止める側の問題だとする持論も展開した。
対話の終盤、中山は「もう少しだけ考えていただけたら、（SNSを）もっと楽しく使えるんじゃないかなと思う」と訴えたが、相手は「暇つぶし」と言い切るなど、溝は埋まらないままだった。SNS時代の課題を浮き彫りにする内容に、スタジオでもさまざまな反応が広がった。
【写真】「アカウントごとBAN」アンチの対策法を明かす柏木由紀
番組では、お笑いコンビ・令和ロマンの松井ケムリが進行を担当。「人間の欲望や人生を賭けの対象にした究極の遊戯」をテーマに、強い欲望を抱える人物に密着したドキュメントVTRをもとに、結末を予想する内容が放送された。
VTRでは、中山がSNS上で誹謗中傷を受けてきた経験から、アンチを減らすため直接対話を試みる様子を放送。ライブ配信に現れたユーザーとDMで接触を図るも、「自分の意見を述べただけ」と取り合わない姿勢や、差別的な言葉を含む冷やかしなど、ネット上の実態が浮き彫りとなった。
この様子に、SNSを利用していない大悟は「ああいう人間がおるのも気持ち悪い」「すごい気持ち悪くなった」と率直な感想を口にし、強い衝撃を受けた様子を見せた。
その後、中山は弁護士への相談やSNSでの呼びかけを経て、アンチとの直接対面を実現。喫茶店で対峙した相手に対し、過去の投稿内容を読み上げながら理由を問いただすが、相手は「その時はそう思ったから書いた」と主張し、意見を変える様子は見せなかった。さらに「芸人は不特定多数から言われる職業」とし、批判を受け止める側の問題だとする持論も展開した。
対話の終盤、中山は「もう少しだけ考えていただけたら、（SNSを）もっと楽しく使えるんじゃないかなと思う」と訴えたが、相手は「暇つぶし」と言い切るなど、溝は埋まらないままだった。SNS時代の課題を浮き彫りにする内容に、スタジオでもさまざまな反応が広がった。