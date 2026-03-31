4月6日にカナダ・トロントで開幕

カーリング女子で2018年平昌五輪銅メダル、2022年北京五輪で銀メダルを獲得したロコ・ソラーレの吉田知那美が31日、インスタグラムを更新。「3月31日をもってロコ・ソラーレを退団いたします」と報告した。吉田知が4月に参戦するプロリーグ「ロックリーグ」とは──。

吉田知はロコを退団するが、アイスでの戦いは終わらない。4月6〜12日にカナダ・トロントで開催される、今年創設のカーリング初のプロリーグ「ロックリーグ」（カナダ・トロント）では「タイフーンカーリングクラブ」の主将を務める。

「タイフーン」には日本から小穴桃里、山口剛史も参加。さらにスウェーデン、韓国、スコットランド、ニュージーランド、中国、カナダの選手で構成されており、吉田知は自身のインスタグラムに「留学状態！」と記している。

6チームが参加するロックリーグは男子4人制、女子4人制、混合ダブルスの3種目を実施。初年度の今季は7日間の短縮シーズン。4月6〜10日に総当たりの1次リーグを行い、11、12日に決勝トーナメントを戦う。賞金総額は25万ドル（約3980万円）となっている。

来年は1月から4月にかけ、初のフルシーズンを開催する。



（THE ANSWER編集部）