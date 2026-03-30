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12人産んだ助産師が解説、産後の生理痛が変化するワケ。「妊娠・出産は体の修復期間」だった

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

12人産んだ助産師HISAKOが、自身のYouTubeチャンネル「【12人産んだ】助産師HISAKOの子育てチャンネル」で「産後の生理痛、実は変わる？産後のホルモン変化と生理痛を解説！」と題した動画を公開。出産を経験した女性の多くが気になる、産後の生理痛の変化について、そのメカニズムを詳しく解説した。



HISAKOさんはまず、産後の生理痛について「妊娠前より良くなった」「ひどくなった」「変わらない」という3つのパターンがあると紹介。ある統計では、60%以上の人が「変わらない」と回答する一方で、約30%が「良くなった」、約10%が「悪くなった」と感じているというデータを提示した。



では、なぜ生理痛が軽くなる人がいるのか。HISAKOさんはその理由を「体のリセット」という観点から説明する。女性の体は毎月の排卵や生理で、卵巣が傷ついたり、子宮内膜が作られる過程で「小さな失敗」を繰り返したりしている。しかし、妊娠・出産・授乳によって月経が止まる期間は、体にとって一種の「休養期間」となり、これまでのダメージが修復・リセットされる機会になるという。この体の自然な修復プロセスが、生理痛の軽減につながると分析した。



一方で、生理痛がひどくなる原因としては、主に3つの要因を挙げた。一つ目は帝王切開による臓器の「癒着」。手術の傷を修復する過程で、子宮が直腸や膀胱などとくっついてしまい、子宮が収縮する際に引っ張られて痛みを生じることがある。二つ目は、妊娠中から産後の「運動不足」による筋力低下。これにより低体温や血流悪化を招き、骨盤内がうっ血して痛みが強くなるという。三つ目は、慣れない育児による「ストレス」で、これも血流を悪化させる一因となる。



また、陣痛という強烈な痛みを経験することで、生理痛を「相対的に軽く感じるようになった」という声も紹介。痛みの感じ方そのものが変化する可能性にも言及し、我慢できないほどの痛みがある場合は、子宮内膜症や子宮筋腫などの病気の可能性も考えられるため、婦人科の受診を強く勧めた。