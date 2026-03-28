この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

都市開発情報を発信するYouTubeチャンネル「アーバンリポート」が「【193ｍ超高層】千葉県で最も高いビルとなる"プレミストタワー船橋"が誕生へ！」と題した動画を公開した。船橋駅前の西武百貨店跡地に建設される、千葉県で最も高いビルとなる高さ193mのタワーマンション「プレミストタワー船橋」の計画についてレポートしている。



このプロジェクトは、千葉県内で第2位の人口約65万人を誇り、都心へのアクセスも良好な船橋市の中心駅である船橋駅前の超好立地で進められている。計画地にはかつて西武船橋店本館が存在したが、近隣商業施設との競争激化により2018年に閉店。その後、大和ハウス工業が土地を取得し、今回の再開発プロジェクトが始動した。



完成予定の「プレミストタワー船橋」は、高さ193m、地上51階、地下1階建て、延床面積約89,000m2の超高層タワーマンションとなる。この高さは、現在の千葉県最高層ビルである「アパホテル＆リゾート〈東京ベイ幕張〉」（約180m）を上回り、県内で最も高いビルとなる見込みだ。大和ハウスの「プレミスト」ブランドを冠し、総戸数は677戸を予定。間取りは1LDKから3LDK、専有面積は43m2から134m2と幅広いラインナップが用意される。動画によると、最上階の販売価格は7億円で、他の部屋も半数以上が1億円を超える見通しだという。



建物の低層部1階から3階には商業施設が整備され、入居者以外の地域の人々にも開かれたにぎわいのある空間となる。また、2階には「フォレストアリーナ」と名付けられた広場が設けられ、緑豊かな駅前空間を創出する。さらに、ペデストリアンデッキによって船橋駅や京成船橋駅方面と接続され、駅や周辺施設との回遊性が高められる計画だ。



現在、現場では2基のタワークレーンが稼働し、低層部の躯体工事が進められている。売主は大和ハウス工業、東京建物、京成電鉄の3社で、設計は久米設計と長谷工コーポレーション、施工は長谷工コーポレーションが担当する。竣工は2028年3月の予定で、引渡しも同時期に開始される見込みだ。住みたい街ランキングでも上位に名を連ねる船橋エリアの新たなランドマークとして、今後の工事の進捗と販売状況に注目が集まる。