お笑いコンビ、スリムクラブの真栄田賢（50）が27日、Xを更新。外国人女性から声をかけられた出来事についてつづり、複雑な思いを吐露した。

真栄田は、前夜に駅付近を歩いていた際の出来事だとして「ちょっと悲しげな東南アジア系の外国人の女性が、俺に近づいて来てさ。紙袋を俺に見せるわけ。中を見たら、海外のお菓子がたくさん入っててさ」と書き出し、その女性から「わたしは◯◯です。せいかつにこまっています。おいしい海外のおかしです。500円で買ってください」と日本語で書かれたカードを示されたという。

真栄田は迷いながらも買おうとしたが、現金を持っていなかったため「うわ〜、申し訳ないってあやまってさ」と購入しなかったことを明かした上で、「なんか、さびしい気持ちというか、せつないというか。。今、朝起きて考えたら、スマホでPayPayで払えば良かったかな。とか。朝からすんません。気持ち分かってほしくて」とつづった。

この投稿に、フォロワーからは「困っているとはいえ、買わなくて正解でした。犯罪が増えていて、お菓子の中に危険な薬物が混入されてる可能性もあります」「それは買ってはいけないやつです。買わなくて良かった。何年も前から警察でも情報収集して警戒している事案です」「それ違法路上販売。社会問題化してます」といったコメントが多数寄せられた。