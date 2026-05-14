お笑いコンビ「アンガールズ」の田中卓志（５０）が１４日、自身のインスタグラムで第１子となる男児が誕生したことを報告した。「先日、５月の上旬に子供が産まれました」と書き出し、赤ちゃんを抱っこする写真をアップ。「嬉（うれ）しい気持ちでいっぱいです！男の子です」と男児であると公表し「髪の毛は結構生えてました！(笑)」と喜んだ。続けて「産まれた時の話を、オールナイトニッポンポッドキャスト『アンガールズ