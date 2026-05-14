2022年に大分県別府市で発生したひき逃げ殺傷事件で、重要指名手配中の八田與一容疑者（29）に関する情報提供が、4月末までに累計で1万2747件に上っていることが分かりました。しかし、4月は月別で見ると殺人・殺人未遂の容疑が追加された2025年6月以来最小です。 【写真を見る】八田與一容疑者の情報提供、月別で4月最小に県警「身近に潜んでいるかも」別府ひき逃げ殺傷事件から3年11か月 県警に寄せられた1万2747件の情報