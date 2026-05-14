気象庁は14日午後4時3分、東京地方と神奈川県東部、西部に竜巻注意情報を出した。気象庁は「竜巻などの激しい突風が発生しやすい気象状況になっています。空の様子に注意してください。雷や急な風の変化など積乱雲が近づく兆しがある場合には、頑丈な建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。落雷、ひょう、急な強い雨にも注意してください」と注意を呼びかけている。さらに気象庁は午後4時17分、神奈川県の横浜と川崎に